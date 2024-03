DARKTHRONE’s neues Album wird am 26. April 2024 auf Peaceville veröffentlicht. „It Beckons Us All“ wurde im April und Mai 2023 in den Chaka Khan Studios in Oslo aufgenommen, demselben Ort, an dem auch die Alben „Eternal Hails“ und „Astral Fortress“ entstanden sind. Gemastert wurde es von Jack Control bei Enormous Door, das Artwork stammt von dem polnischen Künstler Zbigniew Bielak.

Preorder: https://darkthrone.lnk.to/beckons