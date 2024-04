DARGOR :: SUMMONING Cover „Land Of The Dead“

Die polnische Melodic Black Metal Band DARGOR hat beschlossen, den legendären SUMMONING Tribut zu zollen, indem sie eine Coverversion des Songs „Land Of The Dead“ aus dem Album „Oath Bound“ (2006) aufnahmen. Zu hören ist diese u.a. in Form eine YouTube Videos. https://dargor.bandcamp.com/

Info:

DARGOR ist eine melodische Black-Metal-Band aus Krosno, die im Jahr 2019 gegründet wurde. Die Band kombiniert den atmosphärischen und melodischen Sound der Gitarren mit Keyboards und aggressivem Gesang und Schlagzeuglinien. Schwere und Aggression werden mit Melancholie und einer dunklen Atmosphäre ausgeglichen. Die Texte drehen sich hauptsächlich um die Sinnlosigkeit unserer Existenz, die illusorische Wahrnehmung des Lebens und negative Emotionen. Die Hauptinspirationen sind Gruppen wie Samael, Naglfar, Ajattara, Dimmu Borgir und Summoning. Die Band hat zwei Alben veröffentlicht, die beim belgischen Label Meuse Music Records erschienen sind: „Descent Into Chaos“ (2021) und „Ascend To Infinity“ (2022).