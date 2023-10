DAEMON GREY :: „In The Shadows“ Video veröffentlicht

DAEMON GREY wird am 1. Dezember das neue Album „Daemonic“ veröffentlichen. Vorab gibt es den neuen Track „In The Shadows“ zu hören und zu sehen. Ein Song über Verrat und Überzeugung. Angetrieben von Gefühlen der Wut und Auflehnung gegenüber den Wegen, die man wählt. Im Licht liegt der Verrat…

Listen: https://DaemonGrey.lnk.to/InTheShadows

Album-Preorder: https://daemongrey.lnk.to/DAEMONIC

Daemon Grey’s Gedanken zum Album: „DAEMONIC ist für mich ein wahrgewordener Traum oder auch ein herrlicher Albtraum. Nach jahrelanger Planung und rexten war ich in der Lage, das zu kreieren, was ich erschaffen wollte, und zwar aus der Seele heraus, was meiner Meinung nach alles ist, worauf ein Künstler hoffen kann. Ich bin überglücklich und dankbar, dass ich das Album zusammen mit Out Of Line veröffentlichen kann. Die Heavy-Musik-Community hat mich großgezogen, und ich hoffe, dass Musikfans vieler Musikrichtungen etwas in DAEMONIC finden, das sie bewegt, antreibt oder inspiriert.“