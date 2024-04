CUTTERRED FLESH :: 2. Single zum kommenden Album

Die 2001 in der Tschechischen Republik gegründete Band CUTTERRED FLESH veröffentlicht am 24. Mai 2024 ihr neues Album und vergrößert damit die Anzahl der Longplayer in ihrer Diskographie um 1 auf die Gesamtanzahl von 6. Nun aber genug mit Mathe, auch wenn die Komposition der zweiten Singleauskopplung an manchen Stellen schon ein wenig Mathekenntnisse erfordert haben dürften, denn hier werden gekonnt Tempi und Rhythmen gewechselt ohne ins übertriebene Gespiele abzudriften. Von stampfenden Parts bis hin zu flinkem Riffing findet man in diesem Song so ziemlich alles, was das Herz des geneigten Death Metallers erfreuen dürfte. Old School-Vorbilder werden hier modern ins eigene Gewandt gekleidet.

Hört euch die zweite Single mit dem Namen „Descent Into Torment Of Abyssal Whispers“ an und freut euch auf das kommende Album, welches den Namen „Love At First Bite“ tragen wird.

Veröffentlicht wird das Ganze über Transcending Obscurity Records. Also schaut auch auf deren Seite vorbei!

https://www.facebook.com/CutterredFlesh

Store: https://tometal.com/