CRYPTA :: Neue Single kurz vor Albumrelease

Die brasilianische Death Metal Band CRYPTA bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Shades of Sorrow“ diesen Freitag, den 4. August 2023, vor und veröffentlicht eine weitere neue Single mit dem Titel „The Other Side of Anger“! CRYPTA, die 2019 von den ehemaligen NERVOSA-Mitgliedern Luana Dametto (Schlagzeug) und Fernanda Lira (Gesang) gegründet wurden und nun die Gitarristinnen Tainá Bergamaschi und Jessica di Falchi in ihren Reihen haben, bleiben ihrem Sound, den sie auf ihrem ersten Album vorgestellt haben, einmal mehr treu.

Fernanda Lira on “The Other Side of Anger”:

“With the third single we wanted to show one more side of the album! ‚Lord of Ruins‘ brought the melodies that permeate the whole record, ‚Trial of Traitors‘ has the aggressiveness and a fast pace and with ‚The Other Side of Anger‘, we wanted to show the more gloomy, slow paced side of the record!“