CROSSPLANE :: “Fastlane” auf Vinyl und neuer Videoclip

Die Ruhrpott Rock’n’Roll Combo CROSSPLANE veröffentlicht ihr 4. Album “Fastlane” nun auf Vinyl als Sonderedition in “Marmoriert transparent / dunkelgrün”. Das Album wird auf der kommenden Tour mit PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS und hier im Shop erhältlich sein:

https://shop.el-puerto-records.com/en/detail/index/sArticle/77/sCategory/23

Zusätzlich zum Vinyl veröffentlichen CROSSPLANE mit “Search And Destroy” ihr fünftes Video.

Tourdates:

with Phil Campbell & The Bastard Sons + Nitrogods

28.09.22 DE – Berlin / Hole44

29.09.22 DE – Hameln / Sumpfblume

30.09.22 DE – Mu¨nster / Sputnikhalle

01.10.22 DE – Magdeburg / Factory

03.10.22 DE – Wu¨rzburg / Posthalle

04.10.22 DE – Mannheim / Feuerwache

06.10.22 DE – Stuttgart / Wizemann Club

07.10.22 DE – Mu¨nchen / Backstage Werk

08.10.22 DE – Cham / L.A.

09.10.22 DE – Nu¨rnberg / Hirsch

11.10.22 DE – Ko¨ln / Essigfabrik

13.10.22 DE – Frankfurt / Das Bett

14.10.22 DE – Hamburg / Gruenspan

15.10.22 DE – Leipzig / Hellraiser

16.10.22 DE – Dresden / Beatpol