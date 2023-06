CRAVING :: Video zum Album-Opener erschienen

Nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums „Call Of The Sirens“ (erschienen im Mai über Massacre Records) hat das deutsche Epic Extreme Metal Trio CRAVING ein neues Musikvideo zum Album-Opener „Mich packt die Wut“ veröffentlicht.

https://lnk.to/callofthesirens

https://spoti.fi/2Po0TA8

CRAVING Sänger und Gitarrist Ivan Chertov verrät:

„In dieser Komposition geht es um unkontrollierte Wut. Während meiner Kindheit in Russland in der postsowjetischen Ära war ich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Diese Kämpfe, gepaart mit der Schwierigkeit, meine Emotionen, insbesondere die Wut, zu kontrollieren, verstärkten meinen Kummer. Mit der Zeit entdeckte ich, dass sich meine Erfahrungen mit denen von Männern decken, die an einer Borderline-Störung leiden und im Laufe ihres Lebens häufig schwere und wiederkehrende Wutausbrüche erleben.