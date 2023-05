CRAVING :: Neue Single mit Video zum Album-Release

Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums zu feiern, haben CRAVING ein Musikvideo für die letzte Single „Blood Ov Franconia“ veröffentlicht, eine kulturelle Hommage an die Stadt Bamberg. Das Album „Call Of The Sirens“, mit der Mischung aus melodischem Black Metal, melodischem Death Metal und traditioneller Heavy Metal, ist als Vinyl, CD und in digitaler Form ab sofort erhältlich. Die Texte auf „Call Of The Sirens“ sind in vier verschiedenen Sprachen gehalten: Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch.

„Kannst du eine Sekunde ohne Schnaps überleben?“ sagt CRAVING Sänger & Gitarrist Ivan Chertov, der derzeit in Bamberg lebt. „Nun, die Menschen aus der Stadt Bamberg in Bayern scheinen das nicht zu können! Der Staat hat über 11 Brauereien in der Stadt und über 40 im Umland. Im Laufe eines Jahres trinkt ein Bamberger etwa 280 Liter Bier, der deutsche Durchschnittsverbrauch pro Kopf liegt bei 110 Litern. Also komm und besauf dich mit uns in Bamberg, der Stadt der schwangeren Männer, in der kultigen Schlenkerla-Kneipe! Dieses Stück folgt der eher unbeschwerten und doch kraftvollen Seite von Craving und wird auch weiterhin auf jeder Craving-Show willkommen sein! Kraftvolle Melodien treffen auf Black Metal, Death Metal und einen Refrain, der einfach Spaß macht!“