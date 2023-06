CONCRETE COLD :: Neue Single und Video „Beneath The Dying Shadows“

Die Death Sludge Metaller CONCRETE COLD veröffentlichen die zweite Single „Beneath The Dying Shadows“ aus dem kommenden Album. „The Strains Of Battle“ erscheint am 14.07.2023 über Supreme Chaos Records.

Preorder: https://supremechaos.de/artists/concrete-cold/

Die Band setzt sich aus (Ex-)Mitgliedern von Lay Down Rotten, Milking The Goat Machine, Carnal Ghoul, Demonbreed, Red Stone Chapel und The Great Cold zusammen. Das Album wurde von Fernando Hermensa (Knife, Milking The Goat Machine etc.) aufgenommen.

Die Band über das Video:

„…Beneath The Dying Shadows ist ein besonderer Song. Er ist nämlich der allererste Song von Concrete Cold und vereint sämtliche Elemente die uns als Band ausmachen…“