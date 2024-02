CLAN OF XYMOX+DAYS OF SORROW :: Alte Helden

Ankündigung für Bielefeld, Movie, am 01.03.2024 (Beginn 20.00 UHR)

Für das Ende der Winterpause haben sich die Jungs der Popsecret Agenten wieder mal ein ganz besonderes Bonbon nach Bielefeld geholt. Mit den Niederländern von CLAN OF XYMOX gibt sich eine Formation die Ehre, welche die 80er Düster-Discos auf den Tanzflächen beherrschte. Und das ist erst der Anfang… Traits, Rosi, Messer, City Gates, Suir, Die Selektion usw. werden in den nächsten Wochen folgen. Wie üblich lässt auch die Vorband keine Wünsche offen.

DAYS OF SORROW

Eröffnen werden den Abend DAYS OF SORROW, deren Existenzgründung auch in den 80ern behaftet ist. Zwei VÖ gab es zwischen ’84 und ’86, hernach schwelgte die Band in einer Ruhephase aus der sie erst vor kurzer Zeit erwachte. Spannend wird sein, wie es gelingt die Patina ins jetzt zu transportieren. Nach dem Ombra Festival (2022) ist die legendäre 80er-Jahre-Band DAYS OF SORROW aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht, um sich wieder an die Spitze der aktuellen Synthie-Welle zu setzen und dient hier natürlich als perfekter Opener.

CLAN OF XYMOX

Die Niederländer um Mastermind Ronny Moorings (der übrigens nie zu altern scheint) existieren seit mittlerweile 40 Jahren und haben so manchen Dark Wave Act nachhaltig beeinflusst. Songs wie „A Day“, „Stranger“ oder „Louise“ gehören heuer zu jeder guten Wave Party!

DAS MOVIE

Für ohne-Auto-kommende ist das Movie perfekt gelegen, gelangt man doch quasi direkt aus dem Zug in den Laden. Das Ambiente ist diesem Event angemessen, neben den Konzerthallen-Innereien, gibt es einen kleinen Kneipenbereich, der zum verweilen einlädt (natürlich nicht während der Auftritte). Hinweis: Letzte günstige Nahverkehrsalternative ins Ruhrgebiet ist um 00.07 Uhr (davor 22.59 Uhr). Die entgegengesetzte Richtung wird um 23.27 Uhr letztmals bedient. Wer sich trunken den schönen Klängen der Party hingeben möchte, findet (Zug-)Verbindungen ab 4.00 Uhr.

– Hardtickets bei der Neuen Westfälischen und im Online Portal unter:

https://tinyurl.com/mu4vreex

– Kooky Record Store, Bielefeld-West

– PrintAtHome / Handytickets:

https://loveyourartist.com/de/events/clan-xymox-days-sorrow-bielefeld-UT6PHQ