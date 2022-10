CHARLOTTE WESSELS :: Neue Single “Venus Rising” mit Video

Die niederländische Komponistin, Produzentin, Sängerin und Songwriterin CHARLOTTE WESSELS (ex-DELAIN) präsentiert ihre neue und vierte Single “Venus Rising” aus ihrem neuen Album “Tales From Six Feet Under Vol II”, das am 7.10. über Napalm Records erscheint. https://linktr.ee/charlottewessels

Venus Rising” kanalisiert ihre innere Göttin und zieht das Publikum in den einzigartigen klanglichen Olymp ihrer musikalischen Raffinesse. Der fesselnde, von Synthesizern geprägte Track kombiniert verschiedene musikalische Stile und zeigt einmal mehr ihre einzigartige Herangehensweise und manifestiert ihre eigene Göttlichkeit – ehrlich, raffiniert und wahrhaft grenzenlos. “Venus Rising” wird durch ein erstaunliches offizielles Musikvideo eindrucksvoll unterstrichen.