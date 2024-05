CHARLOTTE WESSELS :: Neue Single „The Exorcism“

Nachdem die niederländische Singer/Songwriterin CHARLOTTE WESSELS die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums für den 20. September angekündigt hatte, enthüllte sie nun den Titel des Albums und die erste Single. Das Album mit dem Titel „The Obsession“ ist Wessels‘ Debüt bei Napalm Records.vDie erste Singleauskopplung „The Exorcism“ ist ein erstaunlicher Beweis für Wessels‘ unvergleichliches Talent und ihre genreübergreifenden Songwriter-Qualitäten und markiert darüber hinaus das bisher härteste Soloalbum, das sie veröffentlicht hat. „The Exorcism“ ist ab sofort auf allen Streaming-Diensten weltweit verfügbar, und Fans können sich ab sofort die offizielle High-Quality

Preorder: https://lnk.to/CW-TheObsession

Das neue Album verspricht eine zusammenhängende Erkundung von Angst und Befreiung, sowie fesselnde Melancholie und dunkle, eingängige Elemente, die auf progressive und härtere Klanglandschaften treffen. Das Storytelling innerhalb der Songs verleiht dem facettenreichen Album noch mehr Tiefe und macht The Obsession zu einem spannenden Hörerlebnis und Wessels‘ bisher reifstem Solowerk.

CHARLOTTE WESSELS über „Der Exorzismus“:

„Ich habe viel über Ängste und Verhaltensweisen nachgedacht, die ich seit meiner Kindheit habe, und darüber, wie ich in bestimmten Momenten im Leben dachte, ich hätte sie endgültig überwunden, aber sie kamen immer wieder zum Vorschein. Ich frage mich immer wieder, warum. Habe ich sie wieder hereingebeten? Der Exorzismus‘ ist ein Aufruf an diese Dämonen, sich fernzuhalten – aber auch eine Botschaft an mich und andere, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, durchzuhalten – auch wenn sie es nicht tun.“