CHAMELEONS + INSELN :: Legende vs. „Newcomer“

Ankündigung für Bielefeld, Movie, am 13.06.2023 (Beginn 20 UHR)

CHAMELEONS

The Chameleons wurden 1981 in Manchester gegründet. Für eine große Fangemeinde gehörten sie zu den ganz großen Vertretern des melancholischen Düster Rocks. Kaum ein Düsterschuppen-DJ konnte in den 80ern oder 90ern auf Songs dieser Band verzichten. Bereits ihr 1983 veröffentlichtes Debüt „Script of the Bridge“ beinhaltet unvergessliche Klassiker wie „Second Skin“, „Monkeyland“ oder „Don’t Fall“. Das folgende Album „What Does Anything Mean? Basically“, welches titelgebend für die aktuelle Tour ist erschien zwei Jahre später. Das man (erst) heuer das 35 jährige Jubiläum des Albums feiert, hat wohl etwas mit seltsamen Ereignissen in 2020 zu tun. Passend zum (verspäteten) Jubiläum hat sich auch Gitarrist und Gründungsmitglied Reg Smithies wieder ins Bandgefüge eingereiht. Als sich mit dem dritten Longplayer „Strange Times“ endlich größerer Erfolg ankündigte und die letzte Single „Swamp Thing“ in die UK TOP 100 einstieg, löste sich die Band nach dem Tod ihres Managers und väterlichen Freunds Tony Fletcher 1987 überraschend auf. Es folgten Solo Alben, Wiedergeburten und reichlich Live-Alben. Sänger Mark Burgess hat die Songs immer (auf)leben lassen und lässt im Juni die Fans in Nostalgie schwelgen.

INSELN

Post Punk aus heimatlichen Gefilden liefert, das bereits 2011 gegründete Trio aus Münster. Nach einer EP 2016 erschien vor 4 Jahren ihr Debüt, welches schlicht „Nichts“ betitelt wurde. Minimalistische Klangspektren, verführerische, latent krachige Soundstrukturen im Stile von Fehlfarben werden mit erzählenden Gesang dargeboten. Die eher ruhig arrangierten Songs, sind galant von Düsternis umhüllt. Neben Erinnerungen an „Messer“ oder „Die Nerven“ besitzen vor allem die Songs, welche von Schlagzeugerin Nora interpretiert werden die kühle Eleganz von „Ideal“. Hingegen integriert „nah bei dir“ gar ein wenig Romantik.

Das Movie

Für ohne-Auto-kommende ist das Movie perfekt gelegen, gelangt man doch quasi direkt aus dem Zug in den Laden. Das Ambiente ist diesem Festival angemessen, neben den Konzerthallen-Innereien, gibt es einen kleinen Kneipenbereich, der zum verweilen einlädt (natürlich nicht während der Auftritte). Hinweis: Letzte günstige Nahverkehrsalternative ins Ruhrgebiet ist um 22.59 Uhr. Die entgegengesetzte Richtung wird zur gleichen Zeit bedient.

