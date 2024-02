CATHEDRAL IN FLAMES :: „A Dark Western Tale“ mit der neuen Single

Die Prager Gothic Rocker CATHEDRAL IN FLAMES haben ihre neue Single „Pale Rider“ vorgestellt. Der Song ist eine Hommage sowohl an klassische Westernfilme als auch an den Komponisten Ennio Morricone. Die obligatorischen massiven Refrains, Gothic-Rock-Western-Melodica und klingende Gitarren untermalen die düstere Geschichte eines okkulten Kampfes gegen den Krebs. Produziert wurde der Song von dem renommierten Produzenten John Freyer, https://www.facebook.com/cathedralinflames

Listen: https://musicraft.ffm.to/palerider

Begleitet wird die Single von einem Horror-Clip vom Mitternachtsfriedhof, wo längst verstorbene Cthulhu-Revolverhelden unter den wachsamen Augen des Vierers Ambra, Phil, Gatsby und Billac zum Leben erwachen. Gatsby, der den grausamen Desperado darstellt, benutzte in dem Clip sogar eine exakte Nachbildung von Clint Eastwoods Hut, dessen Zitat den gesamten Song einleitet.

Sänger und Texter Phil Lee Fall sagt über das Album: „Wir haben die Western-Aspekte in unserer Art von Gothic-Rock schon immer geliebt und genutzt, und wir haben sie in Pale Rider auf die Spitze getrieben. Cowboy-Gitarren, schreiende Cowboys, Clint Eastwood und Lovecraftsche Poesie. Der totale Country-Overkill. Und doch feuert es wie ein schwarzes Teufelsschwein auf allen Zylindern.“

Und Gatsby, der Autor der Musik, fügt hinzu: „Ich liebe Western, Ennio Morricone, und all das habe ich in „Pale Rider“ einfließen lassen. Ich habe einen düsteren Gothic-Cowboy-Shuffle mit einem unheimlich dämonischen Refrain geschrieben. Der Mix war ein harter Kampf, bei dem John viel Geduld aufbringen musste, um zufrieden zu sein, aber das Ergebnis ist es wert! Immerhin ist es der Titelsong des kommenden Albums.“