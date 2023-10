CARNAL TOMB :: Titeltrack veröffentlicht

Die Berliner Old-School-Death-Dealer CARNAL TOMB lassen den Titeltrack ihres kommenden neuen Albums „Embalmed in Decay“ auf die Death Metal Gemeinde los. Das dritte Album soll am 3. November 2023 bei Testimony Records veröffentlicht werden. www.facebook.com/CarnalTombDeathMetal

Preorder: http://lnk.spkr.media/carnal-tomb

CARNAL TOMB: „Ich habe den Titelsong unseres neuen Albums ‚Embalmed in Decay‘ kurz nach der Veröffentlichung unseres ersten Albums ‚Rotten Remains‘ geschrieben“, verrät Gitarrist und Sänger Cryptic Tormentor und fährt fort: „Es ist ein klassischer Death Metal-Song in dem Sinne, dass er stark von alten Bands inspiriert wurde, die wir alle kennen und lieben. Der Track kommt mit schnellem und wütendem Heavy-Riffing und einer eingängigen Melodie im Refrain. Der Text wurde von dem Film ‚Tombs of the Blind Dead‘ inspiriert, der auch der Haupteinfluss für das Cover-Artwork war. Wir haben einige Zeit gebraucht, um zu entscheiden, welcher Track der Titel des neuen Albums werden sollte. Wir haben uns schließlich für ‚Embalmed in Decay‘ entschieden, weil er alles enthält, was ein Old School Death Metal-Song haben sollte: Es ist ein geradliniger und knallharter Song, was für mich genau die Qualitäten sind, die der Titelsong eines Albums haben sollte.“