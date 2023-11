CARNAL TOMB :: Neues Album draußen

CARNAL TOMB aus Berlin veröffentlichen heute ihr neues Album „Embalmed in Decay“. Der dritte Longplayer der deutschen Old School Death Dealer ist seit dem 3. November 2023 in den Läden und steht zum Streaming bereit.

„Embalmed in Decay“ kann über diesen Link in voller Länge gestreamt werden:

https://carnaltomb.bandcamp.com/album/embalmed-in-decay

Gastauftritte auf „Embalmed in Decay“ von Serkan Niron von den türkischen Death Metallern ENGULFED auf dem Track ‚Draped in Disgust‘ und einige zusätzliche Intros von ehemaligen MORBID PANZER sowie PUTRESCINE und SPEEDWHORE-Gitarrist Leonhard Link setzen das Sahnehäubchen auf CARNAL TOMBs Darm- und Gore-Kuchen.