CANDLEMASS :: Neues Video zu Albumtitelsong “Sweet Evil Sun”

Die legendären Doom-Ikonen CANDLEMASS haben kürzlich die Veröffentlichung ihres neuen Albums “Sweet Evil Sun” angekündigt, das am 18. November 2022 über Napalm Records erscheint. Mit diesem Werk, das im NOX Studio in Stockholm aufgenommen wurde, setzt die schwedische Truppe um Leif Edling ihr unvergleichliches Vermächtnis fort. Nach der Veröffentlichung der ersten Single “Scandinavian Gods” haben CANDLEMASS nun den Titeltrack ihres kommenden Albums enthüllt, samt Musikvideo. https://napalmrecords.com/candlemass

Leif Edling on “Sweet Evil Sun”:

“It took me only an hour or so to write, but it turned out to be not only the title track of Sweet Evil Sun, but also one of the best songs on it!

Nice riff, great chorus and one heck of a guitar solo from Lars! Immediate, epic, heavy, catchy! It kicks ass!!”