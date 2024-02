BÜLENT CEYLAN :: Neue Single ft. Saltatio Mortis

Mit „Brüder“ liefert BÜLENT CEYLAN eine weitere Singleauskopplung aus seinem Metal-Album „Ich liebe Menschen“. Ein Longplayer, dessen Botschaft für sich steht. Denn BÜLENT CEYLAN liebt alle Menschen – all ihrer Verfehlungen und Unzulänglichkeiten zum Trotz. Weil er einer von ihnen ist. Und sich ein friedliches Miteinander wünscht. Ohne Hass und Hetze. Dafür mit Liebe. Ein Ziel, für das er einsteht. Dabei stets an seiner Seite: seine Brüder.

Die neue Single „BRÜDER“ von BÜLENT CEYLAN x SALTATIO MORTIS sowie das dazugehörige Video, erscheinen am 02.02.2024 via OneFourAll Music (Universal Music) auf allen digitalen Plattformen: https://umg.lnk.to/Brueder

Das Album erscheint am 01.03.24

Album vorbestellen: https://umg.lnk.to/IchliebeMenschenAlbum

BÜLENT CEYLAN mit Band – Ich Liebe Menschen Tour 24

20.04.24 Stuttgart – Im Wizemann

21.04.24 Frankfurt – Zoom

24.04.24 Hamburg – Große Freiheit

25.04.24 Berlin – Astra

27.04.24 Hannover – Capitol

28.04.24 Köln – E-Werk