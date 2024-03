Nach 20 Jahren relativer Stille meldeten sich BRODEQUIN mit der Ankündigung ihres vierten Brutal Death Metal Albums zurück. Jetzt veröffentlichen die Brüder Bailey und ihr neuer Schlagzeuger den Titeltrack „Harbinger of Woe“. Das Album erscheint am 22. März via Season Of Mist.

Preorder: https://shop.season-of-mist.com/list/brodequin-harbinger-of-woe

Presave: https://orcd.co/harbingerofwoepresave