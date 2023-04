BRODEQUIN :: Re-Issue aller 3 Alben via Season of Mist

Die Brutal Death Metal Band BRODEQUIN wird alle drei Alben auf LP und CD über Season of Mist neu auflegen. Die Trilogie aus „Instruments of Torture“ (2000), „Festival of Death“ (2001) und „Methods of Execution“ (2004) ist eine zusammenhängende Sammlung der unerbittlichen, halsbrecherischen Brutalität, die den bösartigen Sound der Band aus Tennesse definiert. Alle drei Alben werden am 26. Mai 2023 veröffentlicht und können ab sofort vorbestellt werden. https://shop.season-of-mist.com/list/brodequin-album-reissues

In der Zwischenzeit sind „Methods of Execution“ (2004), „Festival of Death“ (2001) und „Instruments of Torture“ (2000) auf allen digitalen Plattformen als Streaming verfügbar.

https://orcd.co/brodequin-methods

https://orcd.co/brodequin-festival

https://orcd.co/brodequin-torture