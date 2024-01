BRODEQUIN :: Neuer Track kündigt neues Album an

Nach 20 Jahren kehren die Brutal Death Metaller BRODEQUIN mit „Harbinger of Woe“, ihrem 4. Album, zurück, das am 22. März via Season Of Mist erscheinen wird. Zum Auftakt gibt es das mittelalterliche Video zum neuen Track „Of Pillars and Trees“, das von Matti Way von From the North Films erstellt wurde:

Pre-order: https://shop.season-of-mist.com/list/brodequin-harbinger-of-woe

Pre-save: https://orcd.co/harbingerofwoepresave

Info;

BRODEQUIN hat eine lange und schmutzige Geschichte. Jamie und Mike Bailey schlagen seit 1998 gemeinsam die Köpfe der Menschen ein. Ihr erstes Album katapultierte die Brüder weit über ihr Reich in Knoxville, Tennessee, hinaus. Doch nachdem sie den Thron als einer der brutalsten Herrscher im gesamten Metal erobert hatten, verschwand die Band in der Versenkung.