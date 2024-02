BRODEQUIN :: Neue Single „Suffocation in Ash“

Nach 20 Jahren relativer Stille meldeten sich BRODEQUIN letzten Monat mit der Ankündigung ihres lang erwarteten vierten Brutal Death Metal Albums zurück. Jetzt veröffentlichen die Brüder Bailey und ihr neuer Schlagzeuger die zweite quälende Single aus „Harbinger of Woe“. Sie hört auf den Titel „Suffocation in Ash“ und kann hier gehört werden:

https://redirect.season-of-mist.com/brodequin-premiere

„Harbinger of Woe“ erscheint am 22. März via Season Of Mist.

Pre-order: https://shop.season-of-mist.com/list/brodequin-harbinger-of-woe

Pre-save: https://orcd.co/harbingerofwoepresave