BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE :: Erstes Best-Of Album im Oktober

Die Wiener Schock-Rock und Horrorbilly Formation BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE bringt am 28. Oktober ihr erstes Best-Of Album heraus. Auf ihrem exklusiven Best-Of beim österreichischen Label SBÄM Records packen BZFOS ältere Hits und das beste aus den letzten Jahren auf eine Platte – dabei ziehen sie ihre englischsprachigen Alben in Betracht. https://www.zombies.at/

Info: Die BZFOS, mehrmalige Gewinner des Amadeus-Awards, brachten es weiter als die meisten europäischen Bands aus dem Horror- und Psychobillybereich. Mit Auftritten auf Festivals wie dem Wacken Open Air haben die Zombies das Potential Schock-Rock in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, denn sie bringen seit 20 Jahren ihren lauten Karneval aus Verkleidungen und Schminke, treibenden Beats und feierbaren Ohrwürmen auf die Bühnen der ganzen Welt.