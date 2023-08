BLOODRED HOURGLASS, die finnischen Melodic Modern Metaller, haben ihre neue Single mit Musikvideo aus dem gleichnamigen Album „How’s the Heart?“ veröffentlicht. Das neue Album der Band wird weltweit am 20. Oktober 2023 über Out Of Line Music veröffentlicht.

Track anhören: https://brhg.lnk.to/HowsTheHeart

Preorder als CD, Vinyl oder limitiertes Box-Set sowie digital: https://brhg.lnk.to/HowsTheHeartAlbum