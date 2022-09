BLOODBATH :: Neue Death/Doom Walze kurz vor Album Release

Die Death Metaller BLOODBATH werden ihr sechstes Album “Survival Of The Sickest” diesen Freitag über Napalm Records veröffentlichen. Vorab haben nun den Song “No God Before Me” veröffentlicht, zu dem es heute auch ein brandneues Lyric-Video gibt.

Info: Auf diesem unbarmherzigen Werk kreuzigen “Old Nick” Holmes und seine Bandkollegen mit einer blasphemischen Explosion und umgarnen mit einem düsteren, aufgewühlten Riff, während sie Elemente des Death und Doom Metal miteinander verbinden.

Jonas Renkse on “No God Before Me”:

“‘No God Before Me’ is a slow, churning hymn of death, a description of a godless afterlife as well as a massive nod to the masters of sickness themselves: Morbid Angel.”