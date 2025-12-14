BLITZ UNION :: Neues Video „Mr. Guilty“ veröffentlicht

Nach Support-Shows für LORD OF THE LOST, Festivals sowie einer Headliner-Tournee durch deutsche Clubs kündigen die tschechischen EDM-Rocker BLITZ UNION den Release ihres nächsten Studioalbums an: „Evolution“ erscheint am 16.Januar 2026. Und bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2025 schicken Frontmann Mark Blitz und seine Leute erste Tracks des kommenden Albums voraus. Zuletzt ist ein neues Video zu „Mr. Guilty“ online gegangen. Das Album erscheint in Dolby Atmos als CD im Digisleeve mit 24 stg. Booklet, LP und digital am 16.01.2026 via Dreamstart Music/ Kontor New Media.

Preorder: https://blitzunion.hamburgrecords.com/

BLITZ UNION EVOLUTION TOUR 26

Präsentiert von Sonic Seducer

26.02.26 Frankfurt – Nachtleben

27.02.26 Karlsruhe – Stadtmitte

28.02.26 München – Backstage

05.03.26 Oberhausen – Kulttempel

06.03.26 Hamburg – Headcrash

07.03.26 Hannover – LUX

13.03.26 Leipzig – Neues Schauspiel

14.03.26 Eisenhüttenstadt – Rockhütte