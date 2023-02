BLAKLIGHT :: Reduzierte Version des Songs „Out Of The Void“

Das in Los Angeles ansässige Dark-Electronic-Pop-Duo BLAKLIGHT, Brian Belknap (Mind Machine) & Adam Collier (Crush333, Full Frontal Disco & MDA), veröffentlichte am Freitag, den 3. Februar, „Out Of The Void – Stripped“. „Out Of The Void – Stripped“ besteht aus abgespeckten Versionen von BLAKLIGHT Album „Into The Void“ aus dem Jahr 2021, das die Band als kostenlosen Download exklusiv auf Bandcamp veröffentlicht hat. https://blaklight.bandcamp.com/album/out-of-the-void-stripped

50 streng limitierte, signierte CDs sind ebenfalls erhältlich, wobei $1 von jeder CD an The Trevor Project gespendet wird, um LGBTQ-Jugendliche und Suizidprävention zu unterstützen.

Das Duo wird die bereits veröffentlichten Tracks „Coma“ am 10. Februar und „Wicked Face“ am 17. Februar veröffentlichen, einschließlich neuer Mixe von beiden, gefolgt von der Veröffentlichung ihres Instrumentalalbums „The Padded Room“ am 3. März. Ihr Schwesterprojekt SILVERSCENE, bei dem Marie Williamson (Agency-V, Numana State & AfterDark) die Texte und den Gesang beisteuert, veröffentlichte am 3. Februar ihre Debütsingle „Heart“ (https://ffm.to/kr2abpv).