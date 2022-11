BLAKLIGHT :: Neue Charity-Single des Dark-Electronic-Pop-Duos

„Innocence Lost“, die neue Single vom Dark-Electronic-Pop-Duo BLAKLIGHT, stammt aus der neuesten Charity-Compilation von Darkness Calling, „Wrapped In Plastic“ (https://darknesscalling.bandcamp.com/album/wrapped-in-plastic). Alle Einnahmen aus der von Twin Peaks inspirierten Sammlung werden an das Trevor Project gespendet, das sich für LGBTQ-Jugendliche und die Suizidprävention einsetzt.

BLAKLIGHT wird „Innocence Lost“ und einen zusätzlichen Remix, „Innocence Lost“ (Decay Extended Mix), am 4. Dezember auf Streaming-Diensten veröffentlichen.

Info: Das in Los Angeles ansässige Dark-Electronic-Pop-Duo, das vor kurzem den „Aesthetic Perfection – American Psycho – North American Tour: Battle of the Bands‘ gewonnen hat, beendet das Jahr mit zwei Auftritten in der Region Los Angeles und der Fertigstellung der Veröffentlichungen ihrer Schwesterprojekte Beautiful Crisis, Mind Machine und SilverScene.