BEFORE THE DAWN :: 2. neue Single „Chains“ samt Video

Die finnische Melodic Death Metal Band BEFORE THE DAWN ist nach ihrer jahrzehntelangen Pause zurück und stellt ihre zweite neue Single „Chains“ vor. Die die Veröffentlichung des Comeback-Albums „Stormbringers“ findet am 30. Juni 2023 über Napalm Records statt. https://napalmrecords.com/before-the-dawn

Info:

„Chains“ lockt den Hörer mit stampfenden Drums und schweren Riffs, sowie immer wieder wechselnden cleanen Vocals, gemischt mit tiefen Growls des talentierten neuen Sängers, Voice Of Finland-Finalist Paavo Laapotti. Der groovige neue Track wird mit einem offiziellen Musikvideo vorgestellt.