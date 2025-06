BEAUTY IN CHAOS :: Neuer Song „Made Of Rain (Almost Acoustic)“ mit Ashton Nyte

Das in LA ansässige Alt-Rock-Kollektiv BEAUTY IN CHAOS präsentiert mit „Made Of Rain (Almost Acoustic)“ mit ASHTON NYTE von THE AWAKENING und der LA-Sängerin WHITNEY TAI ihr neuestes audiovisuelles Werk, das ihr aktuelles Album „Signs In The Heavens Reality Upside Down“ unterstützt. BEAUTY IN CHAOS wurde 2018 von Gitarrist Michael Ciravolo (auch von Human Drama und Gene Loves Jezebel und derzeitiger Präsident von Schecter Guitars) mit dem Grammy-nominierten Produzenten Michael Rozon (Ministry, Jarboe, Wayne Hussey) gegründet. https://beautyinchaos.bandcamp.com/