BATTLESWORD :: Neuer Track “Terra Combusta” vom kommenden Album

Das neue BATTLESWORD Album “Towards The Unknown” wird am 16. September über MDD Records erscheinen. Das Album wurde im April/Mai im Big Easy Studio in Hennef aufgenommen und produziert und von Dan Swanö gemastert. Als erste Kostprobe wurde nun der Track “Terra Combusta” als Vorab Single veröffentlicht. Den Song gibts ab sofort auf allen gängigen Download und Streaming Plattformen und im MDD YouTube Kanal. “Towards The Unknown” erscheint als CD, auf Vinyl und als limitiertes DigiPak in einem exklusiven Box-Sets. http://www.battlesword.de/