BAD LOVERZ :: „Livin‘ on a Prayer“ Cover plus Videoclip

Nach ihren Neuinterpretationen von „The Look“ und „Hangover“ legen die BAD LOVERZ jetzt mit „Livin‘ on a Prayer“ nach. Der Bon-Jovi-Klassiker bekommt von den Glamrockern – bestehnend aus bekannten MA-Szene Gesichtern – ein fulminantes Update. https://badloverz.com/

Zum Song:

Mit donnernden Drums, rotzigen Gitarren und einer Stimme, die nach Stadion schreit, katapultieren die BAD LOVERZ den Kultsong der 80er mitten ins Hier und Jetzt. Die Energie? Ungebremst. Die Attitüde? 100 % Rock’n’Roll. Die Botschaft? We’re halfway there – and not slowing down!

Live-Daten 2025:

30.07.-02.08. Wacken Open Air

als Support von Saltatio Mortis:

17.10.25 Geiselwind, Eventzentrum Geiselwind

18.10.25 Hamburg, Sporthalle Hamburg

24.10.25 Leipzig, Haus Auensee

25.10.25 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

31.10.25 Berlin, Uber Eats Music Hall

01.11.25 Hannover, Swiss Live Hall

06.11.25 Wien (AT), Raiffeisen Halle im Gasometer

07.11.25 München, Zenith

08.11.25 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt

14.11.25 Ludwigsburg, MHP Arena

15.11.25 Zürich (CH), Halle 622