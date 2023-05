AUTUMNBLAZE :: „Every Sun is Fragile“ erscheint auf Vinyl

Genau zehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums „Every Sun is Fragile“ kündigen die deutschen Melancholiker AUTUMNBLAZE eine Wiederveröffentlichung dieses Albums auf Vinyl an. Remastered von Charles Greywolf im Studio Greywolf und veredelt mit einer neuen Version des Original-Cover-Artworks, dieses Mal gemalt von Friederieke Myschik, wird „Every Sun Is Fragile“ in neuem Glanz erstrahlen. Auch AUTUMNBLAZE haben neues Material am Horizont. Ihr achtes Studioalbum ist in Arbeit und weitere Details werden bald bekannt gegeben.

“Every Sun Is Fragile” will be released VINYL ONLY and available from August 25th, preorders are up: http://www.argonautarecords.com/shop/

Die Band erklärt: „Mit Stolz und großer Vorfreude können wir endlich ein lange gehütetes Geheimnis lüften. Eines unserer persönlichen Lieblingsalben „Every Sun is Fragile“ wird zum ersten Mal von dem italienischen Label Argonauta Records auf Vinyl veröffentlicht. Nicht nur, dass wir für das Remastering wieder mit dem großartigen Charles Greywolf zusammengearbeitet haben, wir konnten auch wieder mit Friederieke Myschik zusammenarbeiten, die das ursprüngliche Cover-Artwork exklusiv neu gemalt hat. Jetzt passt es perfekt zum Thema des Albums, der Endlichkeit der Kindheit und der Erkenntnis, dass jede Sonne zerbrechlich ist.“