AUTUMN MOON TRIBUTE 2023 :: 27.-28.10. u.a. mit Nachtmahr und Goethes Erben

Das besondere und einzigartige AUTUMN MOON Festival (Hameln 2015-2019) wird es auch in diesem leider Jahr nicht geben. Allerdings findet im Kulturhaus Break Out (27330 Asendorf) in der Mitte Niedersachsens, wieder eine kleine, aber sehr feine Tribute-Version des Autumn Moon Festivals statt. Vom Freitag 27. bis Samstag 28.10. geben 8 Bands auf der Clubbühne ihr Bestes.

Ganz in der Tradition des Autumn Moon werden bekannte Headliner der großen schwarzen Festivals, Veteranen sowie unbekanntere Bands und Newcomer der Scene performen. Mit „Moon Crystal“ ist eine weitere Szenefläche im Außenbereich geplant, auf der sich Newcomer vorstellen und präsentieren können.

Die Besucher erwartet zu der besonderen Club-Atmosphäre bei den Shows, Soulfood in dem dazugehörendem Bistro mit gemütlichem Wintergarten.

Zum Rahmenprogramm gehört z.B. ein AM-Bingo, Meet & Greet Specials, DJ Sets mit DJ MIE und Deja Vu und Fotosessions.

Das Autumn Moon Team und das Kulturhaus B.O. wird die dunkelbunten Fans musikalisch und kulinarisch bestens versorgen.

Das Line-Up:

Nachtmahr | Traitrs | System Noire | Isla Ola | Goethes Erben | Tyske Ludder | Twin Noir | Whispers In The Shadow

Die Ticketpreise im VVK:

Freitag 38 € / Samstag 48 € / Kombiticket 75 €

Limitierte Tickets gibt es hier: https://pec-tickets.de/produkt/autumn-moon-tribute-2023

Zusätzlich erhältlich: Camping/Wohnmobiltickets und Shuttletickets für Hin-und Rückfahrten von Syke und Nienburg.

Öffnungszeiten:

Freitag Doors 17:00 h / Samstag Doors 15:00 h

Adresse: Kulturhaus B.O., Alte Heerstraße 35, 27330 Asendorf

https://kulturhaus-bo.de/