ATROCITY :: Neues Album und Video zu „Fire Ignites“

Die Death Metaller ATROCITY haben heute ihr neues Album „OKKULT III“ veröffentlicht, welches das Finale ihrer „OKKULT“ Trilogie markiert. Es ist als 2-CD Media Book, limitierte Vinyl LP, limitiertes Box Set sowie in digitalen Formaten erhältlich. Das limitierte Box Set enthält das „OKKULT III“ 2-CD Mediabook, eine Flagge, einen Patch, zwei Postkarten sowie eine Autogrammkarte. https://lnk.to/okkult_III

Zudem wurde heute auch das Video zum neuen Song „Fire Ignites“ vorgestellt und vor kurzem wurden ATROCITY für die 70.000 Tons Of Metal Kreuzfahrt bestätigt, die am 30.01.2023 in See sticht.