AT THE GATES :: 2 Videoclips zum Tourstart mit In Flames

Nachdem die schwedischen Melodic Death Metal Pioniere AT THE GATES am vergangenen Wochenende auf dem britischen Damnation Festival eine erste Live-Show mit dem zurückgekehrten Gründungsmitglied und Gitarristen Anders Björler gespielt haben, werden sie ihr aktuelles Studioalbum „The Nightmare Of Being“ mit einer umfassenden Europatournee zusammen mit IN FLAMES, IMMINENCE und ORBIT CULTURE promoten, die im Laufe dieser Woche beginnt.

Um den Beginn dieser massiven Tour zu unterstreichen, veröffentlichen AT THE GATES heute zwei ganz besondere Videoclips zu den Tracks „The Burning Darkness (Live at Roadburn)“ und „The Scar (Live at Roadburn)“, die ihr euch hier ansehen könnt:

“The Burning Darkness (Live at Roadburn)”: https://youtu.be/uxNXGw7uZjM

“The Scar (Live at Roadburn)”: https://youtu.be/ufnXOLFWTAE

Ursprünglich auf der Bonus-Disc-Edition von „The Nightmare Of Being“ enthalten, wurden diese beiden Deep Cuts aus den frühen AT THE GATES-Jahren beim Roadburn Festival 2019 in Tilburg, Niederlande, live aufgeführt. Der langjährige Videografie-Partner der Band, Costin Chioreanu / Twilight 13 Media, hat sowohl einen atmosphärischen Performance-Clip für „The Burning Darkness (Live at Roadburn)“ als auch einen abstrakten Clip für „The Scar (Live at Roadburn)“ erstellt.

In Flames, AT THE GATES, Imminence & Orbit Culture – European Tour:

18.11.2022 Ludwigsburg (Germany) – MHP Arena

03.12.2022 Leipzig (Germany) – Haus Auensee

04.12.2022 Cologne (Germany) – Palladium

06.12.2022 Tilburg (The Netherlands) – 013

07.12.2022 Brussels (Belgium) – AB

08.12.2022 Wiesbaden (Germany) – Schlachthof

09.12.2022 Hamburg (Germany) – Edel Optics Arena