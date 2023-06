ASP :: Neue WELTUNTER HORRORS TOUR 23

Im September 2023 werden ASP ihr neues Album HORRORS live vorstellen – und auf der Tour einige Lücken auf der Landkarte schließen, die die in den April 2023 verschobene ENDLiCH! Tour offengelassen hat.

Mit einem ganz speziellen Programm begehen ASP nicht nur die Veröffentlichung ihres 15. Studioalbums HORRORS, sie beugen sich außerdem der ungeschriebenen Regel, dass man Rock-Feste feiern muss, wie sie fallen. Und so wird ein weiteres Schwerpunktthema diese besonderen Shows prägen: Ihr Durchbruch-Longplayer WELTUNTER wird 20 Jahre alt. Nicht nur der Dauerbrenner und Überhit „Ich will brennen“ stammt von diesem legendären Werk, sondern auch viele weitere unsterbliche Everblacks. Daher werden auch zahlreiche WELTUNTER-Stücke ihre gebührenden Plätze auf der Setlist einnehmen.

ASP- WELTUNTER HORRORS TOUR 2023

präsentiert vom Sonic Seducer

* Special Guest: Nachtblut

** Very Special Guests: The Beauty Of Gemina

15.09.2023 – Würzburg – Posthalle *

16.09.2023 – Heidelberg, Halle_02 *

22.09.2023 – Wuppertal, Historische Stadthalle **

23.09.2023 – Braunschweig, Millenium Event Center **

29.09.2023 – Bremen, Aladin **

30.09.2023 – Potsdam, Waschhaus **

01.10.2023 – Jena, F-Haus **

Tickets unter: https://www.aspswelten.de/shop/weltunter-horrors-tour-2023..78

https://www.eventim.de/artist/asp/asp-weltunter-horrors-3372599/

Booking: Extratours, https://www.extratours.live/