ASP :: „MEHR DENN JE!“ Tour 2026 angekündigt

ASP haben ihre nächsten Auftritte angekündigt. „MEHR DENN JE!“ geht es live in 2026 auf Tour mit Support von SCHÖNGEIST.
VVK ab sofort über https://www.aspswelten.de/shop/mehr-denn-je-tour-2026..86
Aufwändig gedruckte und fein geprägte Konzertkarten für eure Erinnerungswand. Die ersten wieder mit einer tollen Gratis-Tickethülle. Der VVK über Eventim beginnt am 08.12.2025 gegen 12:00 Uhr.

25.09.2026 Osnabrück – Botschaft
26.09.2026 Berlin – Huxleys Neue Welt
27.09.2026 Frankfurt – Batschkapp
01.10.2026 Hamburg – Docks
02.10.2026 Köln – Carlswerk Victoria
03.10.2026 Erfurt – Club Central
04.10.2026 Neunkirchen – Neue Gebläsehalle
08.10.2026 München – Backstage Werk
09.10.2026 Kempten – kultBOX
10.10.2026 Nürnberg – Löwensaal

 