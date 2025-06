ASP :: Live-Album im Herbst

Um die Wartezeit auf brandneues Studiomaterial zu versüßen, werden ASP noch in diesem Jahr ein neues Live-Album veröffentlichen. Die „Dunkelromantischen Mainächte“ waren laut Besucher-Aussagen einfach nur magisch und zählen ganz sicher zu den absoluten Konzert-Highlights in der bisherigen Band-Geschichte. Vorerst ist laut Aussage der Band keine weitere Ensemble-Tour in diesem Stil geplant. In weiser Voraussicht hat Asp die Setlist mit vielen Hits gespickt und zudem einige Überraschungen darauf platziert, nicht zuletzt die Premiere des neuen Songs „Höllenfahrt“, welcher vom Publikum gleichzeitig andächtig genossen wie frenetisch gefeiert wurde. Mit der Veröffentlichung des Doppel-Live-Albums ist im Herbst zu rechnen. https://aspswelten.de/