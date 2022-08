ANGMODNES :: Funeral Doom Metaller mit 1. Single als Lyric-Video vom kommenden Album

Die niederländischen Funeral Doom Metaller ANGMODNES aus Utrecht werden ihr neues Album “The Weight of Eternity” am 30. September über Black Lion Records veröffentlichen. “The Weight of Eternity” ist das erste Werk von ANGMODNES, das seit 2013 in Arbeit war und 2022 fertiggestellt wurde. In seinen 36 Minuten und 21 Sekunden Laufzeit zeichnet es ein völlig düsteres und hoffnungsloses Bild eines Menschen, der dazu verdammt ist, ewig weiterzuleben, nachdem alles und jeder schon längst vergangen ist. Die Verdammnis dieser unglücklichen Seele kann metaphorisch gesehen werden, denn wer jede Bindung an diese Welt verloren hat und so weit vom Leben entfernt ist, dass er kaum noch an etwas anderes denken kann als an den Tod, ist er nicht genauso allein?

Zur Unterstützung des neuen Albums haben ANGMODNES soeben “Under Darkened Vaults” veröffentlicht, die erste Singleauskopplung aus dem kommenden Album, die nichts weniger ist als eine fast 15-minütige, massive Reise in die tiefsten Sphären des Funeral Doom! Der Track kommt zusammen mit einem brandneuen Lyric-Video, das hier zu sehen ist:

The band comments:

Under Darkened Vaults is a redacted excerpt from a text by the Romanian writer Emil Cioran. It is about ways in which those who are so far removed from life have learned to hide from its tireless oppressive pointlessness. For those who suffer from extreme existential despair it can become tempting to develop a morbid devotion to one’s despondency.