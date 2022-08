Die Symphonic-Black-Metal-Formation …AND OCEANS veröffentlicht ein brandneues Musikvideo zu ihrem neuen Song “Cloud Heads”. Der Song stammt aus dem kommenden Album der Band, das am 27. Januar 2023 bei Season of Mist erscheinen wird. https://andoceans.bandcamp.com/

Founding member and guitarist Timo Kontio comments: “‘Cloud Heads’ set the tone for the writing process and set the tone for the new album. It’s only natural to let it continue the journey and prepare people for the new record!”