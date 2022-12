AHAB :: Neues Video der Deutschen Doom Metaller

Nautik Doom Metaller AHAB veröffentlichen ein Musikvideo zur neuen Single „Colossus of the liquid graves“. Am 13. Januar 2023 kehren die Deutschen mit ihrem fünften Studioalbum „The Coral Tombs“ über Napalm Records zurück. Das Album ist das erste Album der Band seit acht Jahren. Nach der ersten Single und dem Lyric Video zu „Prof. Arronax‘ descent into the vast oceans“ (featuring Chris Noir von ULTHA) haben AHAB heute einen neuen Track veröffentlicht.

Gitarrist Christian Hector über die neue Single und das Video:

„Ich wollte schon immer ein Video für AHAB wie ‚Colossus of the liquid graves‘ haben. Tatsächlich haben wir die Ideen für ein Storyboard während eines Fluges zu einer Show in Athen selbst entwickelt – was eine tolle Erfahrung war. Es war so inspirierend zu sehen, wie unsere Ideen buchstäblich nach und nach animiert wurden. Unnötig zu sagen, dass das Team aus Puppenbauern, Stop-Motion-Animatoren und Kameraleuten großartige Arbeit geleistet hat, um alles so umzusetzen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Die Geschichte selbst ist ziemlich düster und das Video haucht unserem Cover-Artwork Leben ein. Wir sind alle sehr aufgeregt und dankbar für dieses schöne kleine bewegte Bild.“