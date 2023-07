Die griechischen Melodic Death Metaller AETHERIAN veröffentlichen die dritte und letzte Vorabsingle „Soulriver“ aus dem kommenden Album „At Storm’s Edge“, welches am 14.7. bei Lifeforce Records erscheint. Das zweite Full Length der Band aus Athen wurde in den Devasoundz-Studios aufgenommen und von Fotis Benardo (Nightfall, ex- Septic Flesh) produziert.

