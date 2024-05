ACT OF CREATION :: Titeltrack vom kommenden Album

Die Melodic Death Metaller ACT OF CREATION haben für den 19. Juli 2024 ihr brandneues, fünftes Studioalbum „Moments To Remain“ über Massacre Records angekündigt. Der Longplayer wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digital erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://lnk.to/momentstoremain

Heute präsentiert die Band ein Musikvideo zu ihrer ersten Single-Auskopplung, dem Album Titeltrack. Diesen findet ihr ab sofort bei allen Streaming-Anbietern unter https://actofcreation.bfan.link/momentstoremain

Sängerin Jess erzählt uns über den Song: „Dies ist unser Titelsong und behandelt das Thema Gedächtnisverlust und wie wichtig und schön Erinnerungen sind und die Momente im Leben, an die man vielleicht nicht auf Anhieb zurückdenken würde. Mit einem kurzen Intro und Outro im Song versetzen wir den Hörer in die Szenerie vom Albumcover, nämlich an den See der Erinnerungen.“