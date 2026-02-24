ABROGATION :: Neue Single & Video mit Gastsängerin Jyl

Die deutsche Melodic Death Metal Band ABROGATION präsentiert ihre zweite Single „Spieglein, Spieglein“ aus dem kommenden Studioalbum „Widerschein“, das am 10. April über Massacre Records erscheinen wird.

Listen: https://save-it.cc/massacre/spieglein-spieglein

„Spieglein, Spieglein“ ist der erste von drei Songs auf „Widerschein“, bei denen die bemerkenswerte Gastsängerin Jyl mitwirkt, deren ausdrucksstarke und eindringliche Performance dem Sound der Band eine dramatische neue Dimension verleiht. Ihre stimmliche Präsenz vertieft den inneren Dialog, der das Herzstück des Songs bildet, und schafft einen packenden Kontrast zwischen Zerbrechlichkeit und Grausamkeit.