AARA :: 2. Song „Unstern“ aus neuem Werk der Schweizer Black Metaller

Die Schweizer Black Metal Band AARA präsentiert einen zweiten Song aus „Nyx", dem abschließenden Teil der Triade-Album-Trilogie, die dem Gothic-Roman „Melmoth The Wanderer" eine musikalische Form gibt. „Unstern" erscheint in der Mitte des Albums und spiegelt eine dramatische Nebenhandlung in Charles Robert Maturins lyrischem Werk aus dem 19. Jahrhundert.

Komponist Berg führt aus:

„Im Falle von ‚Unstern‘, wie auch bei allen anderen Songs auf „Triade III: Nyx“, ist das Songwriting etwas vereinfacht. Es gibt weniger Riffwechsel, Teile werden häufiger wiederholt, und es werden weniger Solo-Gitarren verwendet. Dadurch wirkt vor allem ‚Unstern‘ geerdeter als AARAs sonst gelegentlich überwältigender Sound, der auch langsamere Parts einsetzt. Gleichzeitig bleiben wir dem AARA-Stil treu, indem wir die gleichen Elemente verwenden – einschließlich des Einsatzes von Chören, die eine bestimmte Stimmung wirkungsvoll unterstreichen können. Ich bin mir nicht sicher, warum wir es dieses Mal so gemacht haben, es hat sich einfach so ergeben!“

Der Begriff ‚Unstern‘ ist ein archaisches deutsches Wort, das ursprünglich das Unglück bezeichnete, das über einer Person oder einem ganzen Haushalt schwebte, die schwer verflucht waren.