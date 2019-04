TANZWUT :: “Seemannsgarn” am 7. Juni

TANZWUT machen sich auf, fantastische Legenden und fast vergessene Geschichten von Seefahrern, Gauklern und Vagabunden zu erzählen: Am 7. Juni erscheint das neue Album “Seemannsgarn” via AFM Records. Auf vierzehn Titeln erwecken die Mittelalter Rocker um Sänger Teufel Gestalten wie den Dichter Francois Villon oder gefallene Krieger vergangener Zeiten zu neuem Leben. Nach Auftritten auf namhaften Festivals in diesem Sommer, gehen TANZWUT im Herbst auf “Seemannsgarn”-Tournee.

11. Oktober 2019 Bochum – Rockpalast Bochum

12. Oktober 2019 Kaiserslautern – Kammgarn

17. Oktober 2019 München – Backstage Halle

19. Oktober 2019 Bad Salzungen – K70

20. Oktober 2019 Berlin – Columbia Theater

25. Oktober 2019 Glauchau – Alte Spinnerei Glauchau

26. Oktober 2019 Rostock – M.A.U. Club

27. Oktober 2019 Hamburg – Knust

02. November 2019 Wien – Szene Wien

08. November 2019 Dresden – Beatpol