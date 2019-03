ROCK HARD FESTIVAL 2019 :: Vorbericht

Bald ist es wieder so weit. Pfingsten steht vor der Tür und in Gelsenkirchen bedeutet Pfingsten = Rock Hard Festival. Vom 7.-9 Juni verwandelt sich dann das Gelsenkirchener Amphitheater, direkt am Rhein-Herne-Kanal gelegen, wieder in das Metalmekka Deutschlands. Die Rock Hard Zeitschrift bittet zum handverlesenen Tanz mit Bands aus allen möglichen Genres des Metals. Von alten Urgesteinen über selten gesehene Bands bis hin zu den angesagtesten Newcomern versucht das Rock Hard Festival wieder jedes Jahr wieder ein breites Spektrum an Metal-Unterhaltung zu bieten.

Das 3-Tages-Ticket kostet dieses Jahr 123,80 € inkl. Camping und 97,90 € ohne Camping. Die Parktickets direkt vor Ort sind wie in jedem Jahr schon frühzeitig vergriffen. Es gibt angrenzende Ausweichparkplätze. Für Tagesgäste und diejenigen, die sich nicht vor ca. 20 € scheuen, bietet das in 10 Minuten fußläufig zu erreichende Parkhaus hinter dem Park eine perfekte Alternative.

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Händler-Meile geben, Gitarren-Equipment zum Ausprobieren, ein multimediales Biergarten-Programm und eine Nacht-Disc.. Die Erlöse aus den Pfandsammelaktionen gehen – wie in den Jahren zuvor – gemeinnützigen Organisationen zu.

Das Festival Line-Up und die angenehme Atmosphäre haben uns in den beiden vergangenen Jahren vollends überzeugt (Bericht 2018 hier und Bericht 2017 hier)!

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages:

www.rockhardfestival.de

www.facebook.com/rockhardfestival

Bis auf zwei Bands ist das Line-Up auch schon komplett und bietet eine überraschend harte bzw. extreme Front an größeren Bands dieses Jahr. Aber auch die up-and-coming Bands aus dem Untergrund bekommen dieses Jahr wieder ihre Chance.

Anthrax

Gamma Ray

Watain

Cannibal Corpse

Possessed

Magnum

Skid Row

Carnivore A.D.

Symphony X

Fifth Angel

The Obsessed

Heir Apparent

Long Distance Calling

Tygers of Pan Tang

Chapel of Disease

Visigoth

The Vintage Caravan

The Idiots

Tyler Leads

Vulture