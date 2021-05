PLUTONYAN :: Neue Band mit Mitgliedern von Eis u.a.

Die deutschen Black Metaller PLUTONYAN, bestehend aus Mitgliedern von Eis, Stellar Master Elite und Der Rote Milan, veröffentlicht am 4. Juni eine erste EP mit dem Titel “DOXA”, die am 4.6.21 digital und in drei verschiedenen Vinylfarben von je 99 Exemplaren im Eigenvertrieb erscheinen wird. Thematisch beschäftigt man sich mit der Voyager-Mission von 1977, aber auch eindeutigen sozialkritischen und philosophischen Themen. Laut eigener Aussage sieht man sich stilistisch im Black Metal, hat aber auch starke Einflüsse aus der Berliner Schule der elektronischen Musik der 70er und 80er Jahre. plutonyanblackmetal.bandcamp.com / facebook.com/obeytheplutonyan