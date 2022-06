EISREGEN :: Diverse Neuveröffentlichungen angekündigt

EISREGEN werden remasterte Versionen zweier ihrer bisherigen Alben erneut veröffentlichen. Konkret handelt es sich dabei um:

“Leichenlager”

Das Album wird als Gatefold Doppel-Vinyl LP mit neuem Artwork und zwei Bonustracks erscheinen. Hier kann man die “Leichenlager” LP bestellen: https://lnk.to/leichenlagervinyl

“Blutbahnen”

Dieses Album wird ebenfalls als Gatefold Doppel-Vinyl LP mit neuem Artwork und Bonustrack erscheinen. Zusätzlich wird “Blutbahnen” auch als 2-CD Mediabook mit neuem Artwork und inklusive der “eine erhalten” EP erscheinen.

Hier kann man die “Blutbahnen” LP bestelle: https://lnk.to/blutbahnenvinyl

Und hier kann man das “Blutbahnen/eine erhalten” 2-CD Mediabook bestellen: https://lnk.to/blutbahneneineerhalten

Alle Songs wurden von M. Stock remastered und Svartir Andar Graphix ist für die Gestaltung der neuen Artworks zuständig. Alle Versionen der Re-releases werden am 17.06.2022 bei Massacre Records erscheinen.

EISREGEN werden sich selbst und ihre Fans an zwei Wochenenden im Erfurter Club From Hell bei ihrem Heimatfest feiern.Mit von der Partie sind WELICORUSS, es wird Meet & Greets geben, eine besondere Tombola, spezielles Merchandise und noch viel mehr!

Die erste Ausgabe beginnt am 17.06.2022 um 18 Uhr und endet am 19.06.2022 um 14 Uhr.

Die zweite Ausgabe beginnt am 24.06.2022 um 18 Uhr und endet am 26.06.2022 um 14 Uhr.

Tickets für die zweite Sause sind noch hier erhältlich: http://nocturnalempire-mailorder.de/shop/tickets-kartenvorverkauf/Freitag-24-06-2022—Sonntag-26-06-2022–26-Jahre-Eisregen–From-Hell–Erfurt-749-901.html